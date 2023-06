Alguns sobrenomes se repetem pelo mundo todo e podemos facilmente esbarrar com diversas variações deles por todo lado.

A questão disso tudo é que alguns deles se espalharam tanto entre algumas famílias que pouca gente sabe que eles possuem o mesmo significado ou que se trata de um mesmo radical originário.

6 sobrenomes que são escritos de forma diferente, mas têm o mesmo significado:

1. Ávila e Dávila

Começando nossa lista, Ávila é um sobrenome ibérico toponímico, com origem na cidade espanhola de Ávila, em Castela.

A partir do tempo passado, o termo ganhou diversas variações, como o Dávila que surgiu de D’Ávila ou de Ávila.

2. Bittencourt e Betencorte

Bittencourt era um sobrenome usado para classificar as famílias que moravam em Bethancourt, na Picardia (França), do qual se diz que tiveram o senhorio.

Tanto no país de origem como em Portugal, esse termo toponímico sempre esteve nas famílias mais nobres e com as suas variadas ramificações, temos o Betencorte, que quer dizer a mesma coisa.

3. Abravanel e Abraão

Abraão se popularizou a partir de figuras históricas importantes em diversas religiões, de origem hebraica do Abraham, o sobrenome é formado pelas palavras abram, que significa “pai elevado” e “hamon”, que significa “muitos, multidão”.

Assim, se infiltrando pelo mundo, o termo ganhou a variação Abravanel.

4. Santos e Santoro

Santoro é um sobrenome patronímico italiano, vindo do latim Sanctorum e quer dizer “dos Santos”.

Além disso, esse termo é uma abreviação da expressão religiosa Dies festus Sanctorum omnium, que significa “Dia de Todos os Santos”. Sendo assim, Santos e Santoro querem dizer a mesma coisa.

5. Ferreira e Herrera

A família Ferreira tem origem em Portugal e é considerada uma das mais antigas e nobres do país. Como o nome já nos sugere, Ferreira quer dizer “mina de ferro”, vem do latim ferraria.

E de variação temos Herrera que também quer dizer a mesma coisa.

6. Soares e Suárez

Por fim, Soares é um nome facilmente encontrado aqui no Brasil, mas ele tem sua origem ibérica. Muito usado na Idade Média, ele significa o “filho de Soeiro”, vindo do nome Suárez e Suárez é mais uma de suas ramificações.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!