Quem é o astro da NFL que foi a jogo do Flamengo com Vini Jr e dançou funk

Justin Jefferson, astro da NFL, está de férias no Brasil e marcou presença no Maracanã ao lado de Vini Jr. para acompanhar a partida entre Flamengo e Aucas, pela Libertadores, nesta quarta-feira (28).

QUEM É JUSTIN JEFFERSON?

Justin Jefferson é wide receiver do Minnesota Vikings, equipe faz parte da NFL. Na última temporada, ele foi escolhido o jogador ofensivo do ano pela liga.

Ele terminou a temporada passada da NFL com 128 passes recebidos, a maior marca da liga no ano, e 1.809 jardas conquistadas nas recepções.

Jefferson se destacou atuando pela universidade de LSU e foi a 22ª escolha da primeira rodada do draft de 2020.

O jogador de 24 anos está de férias e aproveitou para viajar ao Brasil. Jefferson ‘trocou’ experiências com jogadores brasileiros de futebol americano no Rio de Janeiro nesta quarta. Ele deu conselhos sobre o esporte e, em troca, aprendeu alguns passos de funk.

JOGO DO FLAMENGO COM VINI JR

Justin Jefferson marcou presença no Maracanã ao lado de Vini Jr. e acompanhou de perto a vitória do Flamengo sobre o Aucas, por 4 a 0, pela Libertadores.

Em seu Instagram, o astro da NFL compartilhou um vídeo onde aparece ao lado de Vini embalado por uma das músicas da torcida do Flamengo e vestindo a camisa do clube.

Em outra postagem nos seus stories, Jefferson compartilhou uma foto ao lado do jogador brasileiro e escreveu: “Novo torcedor do Flamengo”.