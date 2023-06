Roberto vai pescar e deixa vereadores no olho do furacão para votar projetos contra servidores

Após enviar projetos polêmicos para Câmara de Anápolis votar em regime de urgência nesta sexta-feira (30), o prefeito Roberto Naves (PP) pegou estrada e deixou para os vereadores aguentarem a pressão dos servidores públicos que organizam uma grande manifestação contra as medidas.

Segundo interlocutores de Roberto, ele deixou a cidade no começo da tarde desta quinta (29) e foi para Rio Araguaia, onde passará o final de semana pescando e descansando a mente com a família. Só deve retomar a partir de segunda (03) as atividades no Centro Administrativo.

Dos nove projetos que compõem a pauta de deliberação dos vereadores, dois têm mobilizado o funcionalismo por abrir a possibilidade de aumento na contribuição previdenciária, de 14% para 22%, além da retirada de gratificações equivalentes à 20% do salário.

Como o semestre legislativo já havia sido encerrado, muitos vereadores foram pegos de surpresa com a convocação da sessão extraordinária feita pelo presidente Domingos Paula (PV) e ausências de parlamentares por conta de outros compromissos previamente marcados são esperadas.

Isso tem dado esperança às entidades que representam os servidores públicos. Contra os projetos enviados por Roberto, eles contam com os votos de Dra. Trícia (MDB), Jean Carlos (UB), João da Luz (UB), José Fernandes (MDB), Hélio Araújo (PL), Lisieux (PT), Policial Federal Suender (PRTB), Professor Marcos (PT) e Seliane da SOS (MDB).