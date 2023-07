Filhas de Thais Medeiros vão ao hospital e jovem reage com suspiro ao ouvi-las cantando

A jovem trancista Thaís Medeiros, de 25 anos, vítima de uma forte reação alérgica após cheirar um frasco de pimenta em Anápolis, recebeu uma carinhosa visita das filhas neste sábado (1°). A cena comovente foi publicada no Instagram.

Durante o tempo juntas, as duas garotas, Antonella, de 08 anos, e Valentina, de 06, cantaram para a mãe e a acariciaram no cama do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER), em Goiânia.

A jovem chegou a esboçar reações, em um choro entremeado de suspiros e leves movimentos durante o gesto. A avó das crianças, Adriana Medeiros, ainda escreveu no vídeo “mamãe ama demais e em nome de Jesus logo está em casa junto de vocês”.

Relembre

Desde o dia 17 de fevereiro, Thaís está internada tratando complicações decorrentes de um choque anafilático. Ela estava na casa da sogra quando decidiu sentir o aroma de um frasco de pimentas e teve a reação.

Foi levada prontamente ao hospital, mas teve o quadro de saúde agravado rapidamente e chegou a ficar sete minutos sem pulso e quinze sem oxigênio.

Apesar das previsões de retorno para casa no dia 14 de junho, Thaís teve a alta adiada ao constatar-se uma infecção urinária, Após cerca de quinze dias, as datas previstas foram novamente adiadas devido à descoberta de um fungo na cicatriz de uma cirurgia realizada.

A mãe da jovem, Adriana Medeiros, já havia expressado que a casa estava adaptada para recebê-la. Graças à uma vaquinha, foram arrecadados aproximadamente R$ 172 mil reais, usados para custear os equipamentos e tratamentos necessários.