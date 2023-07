Pirenópolis abre inscrição para concurso público com vagas de níveis fundamental, médio e superior

A Prefeitura de Pirenópolis lançou o edital referente ao concurso que busca a contratação de 188 funcionários, com níveis de graduação indo do fundamental ao superior completo.

As vagas são para os cargos de técnico em alimentação educacional, áreas administrativas da educação infantil, técnico em administração escolar e professor com graduação em pedagogia.

As inscrições vão até às 15h59 do dia 25 de julho e devem ser realizadas clicando aqui. Para os aprovados, a carga horária será de 30 a 40 horas semanais e contarão com salários no valor de R$ 1.452 a R$ 3.148,80 ao mês.

Já a classificação será feita através de uma prova objetiva, para todos os cargos, e outra discursiva, no formato de redação para os cargos de nível superior, que também exigirão comprovação de título referente à escolaridade. Os exames serão aplicados no dia 27 de agosto.

Dentre os conteúdos cobrados, estarão as áreas de língua portuguesa, matemática, legislação, conhecimentos gerais e específicos.

O prazo da validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

O edital completo pode ser acessado clicando aqui.