Jovens estrelas de Anápolis precisam de apoio para participarem de competição internacional de dança

Falta pouco. Após percorrerem um longo e árduo caminho, a jovem turma de jazz do colégio Couto Magalhães, em Anápolis, está a poucos passos de brilharem e representarem a cidade – e o país – em uma competição de alto nível.

Após conquistarem o primeiro lugar no regional XIX Dança em Caldas e no nacional XXIX New Fest Dance de Campos do Jordão, ambos em 2022, as pequenas ganharam a chance de competirem com artistas de outros países, dessa vez no Paraguai, de forma internacional, dia 10 de agosto.

Flávia Regina, professora das garotas, contou ao Portal 6 que apesar de muito novas, as garotas já mostram uma enorme aptidão para o mundo das apresentações.

“A mais nova acho que tem dez, a mais velha 15, e olha… Essa turma tem alguma coisa de diferente. O trabalho que a gente está fazendo lá no Couto é coisa de outro nível. Tanto que elas levaram o ouro nas duas últimas vezes que competiram”.

Porém, antes de brilharem diante do mundo, as meninas precisam enfrentar um problema que não pode ser vencido apenas no palco.

Acontece que, apesar de terem se qualificado para o campeonato internacional, os custos de transporte, hospedagem e alimentação ainda são os maiores desafios.

Toda a equipe do colégio tem se mobilizado desde março para ajudar a levantar o montante de aproximadamente R$ 45 mil, organizando bazares, bingos, brechós e diversas outras atividades. Até o momento cerca de metade do valor já foi arrecadada.

Contudo, com a data se aproximando, alunos, professores e pais estão redobrando os esforços para não deixar o sonho das garotas morrer.

“A gente não parou de ensaiar nem por um segundo, mas sem o dinheiro não tem como. Só de ônibus já foi quase R$ 32 mil”, revela Flávia.

Neste domingo (09), estará sendo realizado mais um brechó no Feirão do IAPC, das 09h Às 17h, ofertando roupas, acessórios, artesanatos, bolos, doces e muito mais. O lucro será convertido para possibilitar a viagem e estadia da equipe.

Ainda, para os que tiverem condições de apoiar, independentemente do valor, o pix para doações é o (62) 99981-6911, no nome de Flávia Regina Leite.