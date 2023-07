Acidente gravíssimo entre carro e caminhonete deixa uma pessoa morta e oito feridas

Um grave acidente entre um carro e uma caminhonete deixou uma pessoa morta e outras oito feridas na GO-341, em Mineiros. O caso aconteceu na noite de terça-feira (04).

O Portal 6 apurou que a situação ocorreu na GO – 341, enquanto um veículo modelo VW Fox, que transportava três pessoas, trafegava pelo local em sentido ao município.

Ao chegar em uma curva da rodovia, o automóvel acabou colidindo frontalmente com uma caminhonete S-10, que levava seis passageiros e seguia na direção contrária.

Com o impacto, o condutor do VW FOX, de 55 anos, acabou ficando preso às ferragens, não resistiu e faleceu no local. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, juntamente com o Corpo de Bombeiros.

Um passageiro que estava no banco dianteiro do veículo foi encontrado em estado grave, com traumatismo cranioencefálico e fraturas expostas nas pernas, e teve que ser encaminhado para o Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mineiros.

O terceiro ocupante do automóvel apresentava suspeita de fratura exposta nas duas pernas e também foi levado para a UPA.

Já o motorista da caminhonete estava consciente, com lesões na face e sob suspeita de fratura fechada no tórax, e foi levado até a unidade de saúde Dr. Filgueiras Júnior.

Outros ocupantes da caminhonete, incluindo um passageiro do banco dianteiro, um do banco traseiro e o do banco traseiro, foram levados à unidade de pronto atendimento.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Técnica também estiveram no local para a realização da perícia e retirada do corpo. A rodovia teve que ser completamente interditada, mas foi liberada após mais de três horas.