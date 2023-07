Homem ataca passageiro com garrafa de vidro em voo rumo ao Caribe

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – Um homem foi contido por tripulantes de um voo da British Airways após agredir e ferir outro passageiro com uma garrafa de vidro durante viagem na última segunda-feira (3).

O incidente ocorreu em um voo que havia partido do aeroporto de Gatwick, em Londres, com destino à ilha de Santa Lúcia, no Caribe.

De acordo com informações de jornais locais, após um princípio de desentendimento entre envolvidos, o agressor se dirigiu até o local onde os alimentos são estocados na aeronave e quebrou uma garrafa de vidro.

Em seguida, ele desferiu golpes contra a vítima e precisou ser contido. O homem agredido sofreu ferimentos na região da axila e recebeu os primeiros socorros ainda no avião.

Após o desembarque no destino final, os dois homens foram encaminhados às autoridades locais de Santa Lúcia, ex-colônia britânica.

Em nota, a companhia aérea se manifestou sobre o incidente. “Estamos chocados com o fato de alguém agir dessa maneira e somos gratos à nossa tripulação de cabine altamente treinada e aos clientes que os apoiaram no tratamento desse difícil incidente”.