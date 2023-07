UniEVANGÉLICA abre processos seletivos para você estudar em uma das melhores universidades da região

Para cada momento, uma oportunidade! A Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA está com seis processos seletivos abertos para aqueles que desejam ingressar no ensino superior ainda este ano. Mas atenção: as vagas são limitadas!

Os interessados em participar precisam acessar o site da UniEVANGÉLICA e escolher a melhor maneira de participar da seleção. As opções são: Agendado Presencial e Online, Reclassificação, ENEM, Transferência e Portador Diploma.

Para quem já possui diploma e busca uma segunda graduação, todos os cursos estão disponíveis com 50% de desconto*.

Mas se é o seu primeiro ingresso e você fez o ENEM em qualquer edição a partir de 2016, os cursos presenciais te dão descontos de até 50%, conforme a sua classificação. Já para os cursos EaD, independente da nota, você tem 40% de desconto.

Agora se você já realizou algum processo seletivo na UniEVANGÉLICA anteriormente, a Reclassificação é para você! Esta forma permite o aproveitamento de pontos dos candidatos que obtiveram classificação em processos seletivos anteriores.

Pessoas que já iniciaram a graduação em outra instituição também possuem benefícios! O vestibular de Transferência oferece 50% de desconto em todo o curso, além da possibilidade de creditar matérias já realizadas.

E se você não se encaixa em nenhuma das opções, não é problema! Faça sua inscrição no Vestibular Agendado Presencial ou Online. Para os cursos EaD, você pode conseguir até 40% de desconto.

São vários os cursos oferecidos pela instituição para atender os sonhos de todos os vestibulandos. Apenas na modalidade a distância são mais de 20.

A melhor parte é que não precisa morar necessariamente em Anápolis para participar, já que o processo seletivo é válido para todas as mantidas da Associação Educativa Evangélica (AEE) – Faculdade Evangélica Raízes e Faculdades evangélicas de Ceres, Rubiataba, Goianésia, Jaraguá e Senador Canedo.

Atente-se para o prazo: os benefícios são garantidos para as inscrições realizadas até dia 30/07. Não perca a grande oportunidade de estudar numa das melhores instituições de ensino superior de Goiás.

Acesse o site e saiba mais: https://www.unievangelica.edu.br/vestibular/2023/2/geral/

*exceto Medicina