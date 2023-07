O porteiro de um condomínio de luxo no bairro dos Jardins, em São Paulo, evitou a entrada no prédio de falsos policiais civis, que portavam um mandado de busca e apreensão, também falso.

Uma câmera de segurança flagrou na manhã desta segunda-feira o momento em que dois homens, disfarçados de policiais civis, tentaram entrar em um condomínio de alto padrão nos Jardins.

Alegando a necessidade de cumprir um mandado de busca e apreensão, eles exigiram que o porteiro os deixasse entrar. Nas imagens, é possível ver a dupla se aproximando do portão de entrada. Um deles uso um distintivo da Polícia Civil e o outro, uma camiseta com a identificação do órgão policial.

Elas também mostram o homem segurando o falso mandado conversa com o porteiro do prédio usando o interfone. O outro criminoso permanece ao seu lado. O porteiro desconfia da atitude e impede a entrada da dupla no condomínio, que desiste e vai embora.

As imagens também flagraram o carro utilizado pela dupla para chegar ao local, uma viatura que a polícia suspeita ter sido clonada, estacionada em frente ao prédio. O veículo está sendo rastreado, pois os agentes acreditam que ele pode estar sendo utilizado em outros assaltos realizados em bairros nobres da capital.

Em nota, a Polícia Civil de São Paulo informou que a ocorrência foi registrada no 70º Distrito Policial, que analisa as imagens divulgadas e trabalha para identificar os autores e esclarecer o caso: A equipe de investigação da unidade também está em contato com outras unidades policiais para troca de informações sobre os fatos ocorridos “envolvendo a suposta viatura em outras regiões.