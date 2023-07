Existem algumas frases que nunca sairão da boca de uma pessoa inteligente, porque além de ter um QI a mais, a alta quantidade de conhecimento permite que se tornem pessoas menos ignorantes.

Logo, a educação e os bons modos desses indivíduos costumam ser bem diferentes das demais pessoas, que não se esforçam para aprender tanto.

Mas é claro que toda regra possui as suas exceções. Com isso, é possível que algumas pessoas estudiosas ainda continuem ignorantes. No entanto, a grande maioria escapa.

Diante disso, confira agora quais são as frases que jamais serão ditas por quem tem um QI acima da média. Veja!

6 frases que nunca sairão da boca de uma pessoa inteligente:

1. Que pergunta idiota

Nenhuma pessoa muito inteligente caracteriza uma pergunta como ‘idiota’. Por mais autoexplicativo que seja alguns questionamentos, as pessoas mais espertas podem ver fundamentos que os demais não veriam.

Inclusive, se souberem, poderão responder naturalmente todas as dúvidas.

2. Você está acima do peso?

Isso tem a ver com inteligência, mas principalmente com noção. Tem de ser muito ignorante e inconveniente para questionar sobre o corpo de alguém que, visivelmente, passou por mudanças radicais.

É nítido que isso pode causar inseguranças na pessoa. O melhor a se fazer é não comentar algo que não pode ser mudado rapidamente.

3. Tá de TPM?

Uma pessoa inteligente nunca atrelaria uma alteração de humor feminina com tensão pré-menstrual. Pelo contrário, esse alguém tentaria entender o que tem afligido a mulher.

É totalmente ignorante remeter qualquer frustração ou estresse somente às variações hormonais que elas sentem.

4. Não há nada de novo que precise aprender

Sabemos que o diferencial de um inteligente é que ele nunca se cansa de aprender. Todos os dias novas informações são adquiridas e é isso que os tornam acima da média.

Logicamente, essa frase nunca sairia da boca de uma pessoa com um QI elevado.

5. Você está ótima para a sua idade

Essa afirmação, apesar de parecer positiva, na realidade pode ser muito mal interpretada. A realidade é que você estaria ressaltando a idade da pessoa e isso pode não ser bom.

Uma pessoa verdadeiramente inteligente optaria por caminhos mais leves.

6. Boa sorte

Por fim, alguém com mais tato e inteligência não atrelaria o sucesso de alguém apenas à sorte.

Experimente dizer ‘você consegue! Dê o seu melhor’ ao invés de relativizar tudo às chances do destino colaborar com algo.

