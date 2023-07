Com a correria do dia a dia, podemos acabar esquecendo de muitos afazeres que envolvem o uso do celular. Um deles diz respeito ao WhatsApp. Afinal, você sabe o que pode acontecer com o celular de quem não atualizar o WhatsApp?

Apesar de ser um aplicativo que utilizamos para basicamente tudo na nossa rotina, muitos de nós ainda nos esquecemos de sempre baixar a última versão da plataforma. Mas é preciso ter cuidado porque, ao fazer isso, uma série de consequências podem ser geradas.

Quer saber quais são elas? Leia até o final e descubra.

Descubra o que pode acontecer com o celular de quem não atualiza o WhatsApp

Não é novidade para ninguém que o WhatsApp é, sem sombra de dúvida, o aplicativo de troca de mensagem mais utilizado não só no Brasil mas em todo o mundo.

Embora a plataforma tenha se difundido entre todos e se popularizado entre homens e mulheres de diferentes faixas etárias, existem muitas coisas que boa parte dos usuários ainda não sabem, fizeram e desconhecem. Uma delas diz respeito à atualização do WhatsApp.

Apesar da constante correria do dia a dia, é importante que os usuários da plataforma busquem atualizar a plataforma e sempre baixar a última versão do aplicativo.

Um dos principais motivos para que você faça isso é que, primeiramente, constantemente o WhatsApp integra uma série de novidades a cada atualização que ele faz. Por exemplo, agora, a plataforma tem a opção de um novo design, além de fornecer a opção de editar mensagens.

Uma das coisas que pode acontecer com o celular de quem não atualiza o WhatsApp é ter as suas conversas dentro da plataforma bloqueadas. Isso porque, normalmente, o aplicativo enviará uma mensagem solicitando que você atualize o seu modelo.

Além das mensagens, ligações, videochamadas e outros serviços disponibilizados na plataforma também ficarão restritos caso você não baixe a versão atualizada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!