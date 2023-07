Fátima Bernardes é anunciada como nova apresentadora do GNT

Fátima Bernardes estreia como apresentadora do GNT no segundo semestre deste ano. Em cada episódio do programa, ela vai receber duas personalidades de destaque que se enfrentarão em desafios semelhantes.

Em um papo informal a três, os convidados vão compartilhar seus relatos, trocando experiências, dores, erros, acertos e recomeços que se esbarram, se assemelham e, em certa medida, se complementam. Em um clima de identificação, o programa vai instigar papos saudáveis, que farão refletir e vão servir de exemplo para públicos de diversas faixas etárias.

“Estamos construindo um programa lindo, com um formato maravilhoso para o público, que vai amar. Serão conversas muito sinceras e reveladoras – que, do meu ponto de vista, são o ponto forte da atração – com personalidades que vão abrir o coração e o sorriso de todo mundo, claro. As gravações estão vindo aí e a previsão é que comecem em agosto”, explica Fátima, que segue na apresentação do ‘The Voice Kids’ e do ‘The Voice Brasil’ na TV Globo.

O programa está sendo idealizado por Carlos Jardim, que também será diretor e roteirista do projeto que contará com 10 episódios.