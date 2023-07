Gari de Goiânia estudante da UFG é destaque no combate ao racismo e no rapper

Maicon Barbosa Neres, conhecido no meio rapper como MaLik Lion, é um gari da prefeitura da Goiânia que se destaca não só no cenário artístico mas na luta contra o racismo. Aos 33 anos, ele conseguiu ingressar no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás (UFG) e busca levar os aprendizados que recebe para o ambiente onde convive.

“Cresci na igreja e lá eu aprendi a cantar. Eu nunca havia me reconhecido como homem negro, e quando eu conheci o rap eu descobri isso. Me tornei então um defensor do movimento negro, na luta contra o racismo”, expressou.

Em entrevista ao Portal 6, ele revelou que trabalha na Comurg há 12 anos, higienizando fontes d’água e realizando manutenções no Clube do Povo – mas também que viveu momentos difíceis durante a adolescência.

“Meu irmão morreu no crime, com 16 anos de idade. Isso aflorou em mim uma grande necessidade de mostrar as razões que criavam nossa realidade, com a morte dos jovens e a presença das drogas nas comunidades”, expressou.

Assim, ele passou a se dedicar a conscientizar e lutar ativamente pela população periférica e negra. Ganhou força e começou a acreditar em um sonho antigo, a graduação.

Conciliando o trabalho pela prefeitura e as atribuições de pai, cuidando do filho Robert Karin, de oito anos, e da filha Wirá Oluara, de um ano, conseguiu ser aprovado no vestibular da federal.

Ele foi até convidado para participar de um ensaio fotográfico e falar sobre a luta antirracista, pelo Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, que ocorre dia 03 de julho. Maicon ressalta que, apesar do data ser importante, o movimento de conscientização deve se estender para o resto do ano.