Motorista de aplicativo vai para cima de passageiro que não queria conversar, em Anápolis

Ao pedir uma corrida para retornar para casa e recusar conversar, um homem, de 48 anos, foi agredido por um motorista de aplicativo durante a noite desta sexta-feira (07), em Anápolis.

O Portal 6 apurou que a vítima estava na Avenida Tiradentes e havia solicitado a viagem rumo ao Condomínio Andracel Center.

Durante o percurso, o homem teria notado que o motorista estava visivelmente transtornado, agindo de forma provocativa.

Assim, o passageiro demonstrou que não queria conversar, o que fez com que o condutor ficasse ainda mais irritado.

Ao chegarem ao destino final, o motorista de aplicativo teria agredido o cliente ainda dentro do veículo. Posteriormente, ele saiu do carro e voltou a bater o homem, desferindo um soco no rosto dele.

Vendo o que estava acontecendo, o segurança do condomínio tentou conter o agressor, no entanto, ele conseguiu fugir do local.

O incidente foi todo registrado pelo sistema de câmeras de segurança presente na região e o caso foi parar na 3ª Delegacia Distrital de Anápolis e deve agora ser investigado.