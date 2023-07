“Foi uma cena de filme de terror”, diz vítima de desabamento de rampa em festival de rap em Goiânia

“Uma cena de filme de terror”. Para o jornalista Augusto Araújo, a comparação é o que melhor define o momento vivido na noite de domingo (09), quando a rampa que dava acesso ao front stage do Festival Rap Mix, que ocorreu no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, desabou.

O jovem, de 24 anos, acompanhou de perto todo o evento e foi uma das pelo menos 25 pessoas que ficaram feridas pelo acidente.

Em entrevista ao Portal 6, ele conta que por volta das 23h, após o término do show do cantor Matuê, se preparava para deixar o festival e retornar para casa.

No entanto, ao passar por uma rampa que levava até a saída e ligava o gramado até a arquibancada, o sentimento de alegria deu lugar ao pânico, após a estrutura desabar.

“Na hora que eu caí, já vi gente inconsciente. […] Eu desci e fui ver se estava tudo bem comigo e com outras pessoas. Vi outras que estavam com torções e fraturas nos pés…Tinha uma menina que estava desmaiada e com muito sangue saindo da cabeça e escorrendo pelo rosto. Foi uma cena de filme de terror mesmo”, relembrou.

Após a queda, Augusto afirma que os momentos posteriores foram marcados pela intensa agitação com a chegada do Corpo de Bombeiros, que prestou atendimento às pessoas feridas. O jovem foi embora do estádio logo em seguida e deu entrada um hospital do município.

Felizmente, ao contrário de outras vítimas, os ferimentos do profissional se resumiram a uma pequena torção no tornozelo esquerdo, ralados na mão e no pulso direito, no corpo e um corte no rosto.

Apesar de não ter tido lesões graves, o jornalista não ameniza a seriedade da situação e, inclusive, estava a caminho na manhã desta segunda-feira (10) para registrar um boletim de ocorrência.

“Foi um choque. A gente não espera que uma coisa assim aconteça em um evento desses. Então foi bastante preocupante, assustador mesmo. O sentimento agora é de revolta, porque a organização não foi capaz de garantir a segurança de quem foi lá assistir ao show”, alegou.

Em nota enviada ao Portal 6, a organização do evento afirmou que toda a estrutura montada para o festival continha alvará e que os organizadores estão investigando as razões que causaram o acidente, além de estarem identificando as vítimas para prestar apoio e atendimento necessário.

A instituição também afirmou que as pessoas foram encaminhadas a hospitais da região para atendimento especializado por meio de unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de ambulâncias.

Leia a nota na íntegra

A Organização do Rap Mix Festival, realizado no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, no último domingo, dia 9, informa que houve um incidente, quando parte de uma rampa que dava acesso ao front stage cedeu. O incidente ocorreu por volta das 23h16 e as vítimas foram prontamente atendidas pelas equipes de resgate, que contavam com brigadistas do evento, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar.

As equipes atuaram prontamente no local, prestando socorro às vítimas e que foram atendidas nos postos médicos do festival. Algumas vítimas foram encaminhadas aos hospitais da região para atendimento especializado. O resgate também contou com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ambulâncias do evento.

Ressaltamos que toda a estrutura montada para o festival continha alvará. Os organizadores estão investigando as razões do incidente da rampa, e estão identificando as vítimas para prestar apoio e atendimento necessários.