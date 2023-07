Caiado efetiva Selene Nunes como secretária de Economia

No cargo de maneira interina desde 14 de abril, Selene Nunes foi efetivada como secretária de Economia de Goiás.

A nomeação foi publicada na edição desta terça-feira (11) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Antes de assumir a pasta de maneira interina, Selene ocupava o cargo de subsecretária do Tesouro Estadual, desde junho de 2019.

Currículo

Selene Nunes é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Ciências Contábeis pela Universidade Católica de Brasília e em Direito pela Uniprocessus. Possui mestrado em Economia pela Universidade de Brasília e doutorado em Contabilidade pela Universidade de Brasília.

É auditora federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional e foi uma das responsáveis pela elaboração do Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal e pela negociação técnica no Congresso Nacional. Foi autora das propostas para a Lei de Responsabilidade Fiscal do Equador, do Paraguai e da Jamaica.