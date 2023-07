Este é o lugar que o roteador deve ficar para o Wi-fi de casa não ficar lento

O roteador Wi-Fi é um dispositivo essencial hoje em dia pois conecta as pessoas com a internet para os diversos fins, sejam eles para estudo, diversão, trabalho, etc.

É por meio da Wi-Fi que podemos ter acesso à porta para o caminho da felicidade que é de poder se conectar à internet, se comunicar com as pessoas, assistir transmissões e navegar sem a necessidade alguma de fios e cabos para conexão.

Através do uso do modem que podemos conectar diversos aparelhos eletrônicos, como os celulares, computadores, tablets, televisores, relógios digitais, videogames etc.

Só que, às vezes, devido a um mau posicionamento do aparelho ou uma falha na distribuição de sinal, a qualidade da internet pode ficar comprometida no ambiente em que ele se encontra. Tem um lugar ideal que você pode colocar ele para evitar que esses problemas aconteçam.

Você sabe qual o lugar que o roteador deve ficar para o Wi-Fi de casa não ficar lento?

De acordo com publicação da Computer Hoy o mais ideal é posicionar o seu aparelho no centro da casa, em posição alta para que possa expandir seu sinal e deixando longe de janelas, móveis, paredes e dispositivos que possam atrapalhar o seu funcionamento e transmissão de sinal, como eletrodoméstico como forno de micro-ondas, geladeiras e máquinas de lavar.

Deixar o roteador em local da casa próximo ao roteador da casa do vizinho também pode gerar interferência, por isso é preciso que você converse com o seu vizinho e não mantenha proximidade entre os dispositivos.

