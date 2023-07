Homem pensa em desistir de casamento após descobrir o que a noiva queria fazer

O casamento é um dos momentos de vida mais significativo e importante para duas pessoas que se amam.

É nesta ocasião que queremos ter por perto as pessoas mais próximas, junto das presenças de familiares, parentes e amigos para celebrar o amor e uma nova família que vai surgir.

Por ser um evento bem seleto em relação à quantidade de convidados, o momento de selecionar as pessoas que serão convidadas é bem complicado para se definir e é bem comum encontrar divergências entre quem vai casar.

Um homem que não quis ser identificado fez uma postagem em um fórum no Reddit contando uma situação que passou com sua noiva ao ouvir ela dizer que não queria que a filha dele fosse uma das damas de honra da cerimônia.

Na postagem do site, ele diz: “tenho uma filha (P) de um relacionamento anterior. Divorciei-me da minha ex-esposa em bons termos e dividimos a custódia 50/50 de P. Ela agora tem 11 anos”.

“Depois que me divorciei de minha ex-mulher, conheci minha agora noiva (S). S e minha filha se dão muito bem. Depois de cinco anos de relacionamento com S, pedi-a em casamento. S estava super animada e queria começar a planejar imediatamente”, relembrou.

“Ela olhou os locais e começou a pedir às amigas para serem suas damas de honra. Ela então me disse que queria que sua sobrinha fosse uma florista. Com o que não tive nenhum problema, mas eu disse que eu também queria que P fosse uma florista. S olhou para mim e depois disse que não achava que P ‘encaixaria no papel’.”

Indignado, continuou o desabafo no fórum: “fiquei com raiva e disse a S que minha filha estaria no nosso casamento. S começou a ficar chateada e disse que as meninas do casamento dependiam dela e que P não seria uma delas. Eu disse a S que se P não estava no casamento, então pode não haver casamento”.

“Saí furioso e levei P para comprar sorvete. P sabe que vamos nos casar e me disse que acha que ficará bonita em qualquer vestido que S decidir que deveria usar. Isso partiu meu coração e decidi enviar uma mensagem de texto para S. Eu disse a ela que ficaria na casa de um amigo para pensar bem”, contou.

“Minha sogra me mandou uma mensagem dizendo que eu estava exagerando e que minha filha não precisa estar no meu casamento e eu fui um idiota por dizer que cancelaria. Então, eu fui longe demais ao dizer que vou cancelar? Estou exagerando ou apenas sendo um bom pai?”, questionou.

Alguns seguidores mandaram mensagem de apoio ao homem e se mostraram indignados com a posição da futura esposa dele. “Esta é uma grande bandeira vermelha. Se ela não quiser incluir a enteada em seu casamento, não espere que ela inclua sua filha na sua vida”.