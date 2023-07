Hilux com acessório inusitado é vista circulando em Goiás e arranca risadas na internet

Um acessório inusitado, colocado na traseira de uma Hilux, chamou atenção não só dos motoristas que trafegavam por uma rodovia goiana, mas também tem arrancado risadas de internautas nos últimos dias.

A cena excêntrica foi registrada por uma condutora, na saída de Goianira, sentido Inhumas, e compartilhada na página Goiânia Lugares.

Na filmagem, é possível perceber um objeto semelhante a um órgão genital masculino, colocado na traseira do veículo, bem abaixo da placa.

Na gravação, a motorista brinca com a situação e até chega a criar uma história para explicar o aparecimento do acessório no automóvel.

“Olha aí, você só vê isso aqui no Goiás mesmo. Dois cocos balançando. A mulher, de certo, arrancou do marido e colocou na caminhonete. Olha aí, que coisa linda”, diz.

Nos comentários, internautas não deixaram o objeto passar batido e se divertiram com a situação. Alguns até alegaram já ter visto o veículo circulando por Goiânia.

“Vou ter que comunicar com os parentes de Goianira para saber qual deles perdeu na divisão de bens a Hilux”, brincou uma.

“Esse cara deve ter a masculinidade dele tão frágil”, afirmou outro.