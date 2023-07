O que aconteceu hoje prova que a saúde de Anápolis está uma verdadeira bagunça e tem um culpado

Nesta sexta-feira (14), o prefeito de Anapolis fez uma crueldade imensa com os servidores efetivos que atuam no chamado Laboratório Central do Município de Anápolis (LACEMA).

Esse serviço, bem como seus servidores, equipamentos e insumos ficavam no antigo Hospital Municipal Jamel Cecilio, que Roberto Naves fechou e nunca mais abriu.

Lá, os anapolinos faziam exames de graça. Depois que Roberto fechou o Hospital Municipal, mandou todos os servidores e equipamentos para o Hospital Alfredo Abrahão, para ficarem a serviço da OS.

OS essa que, em tese, já recebe por todos os serviços do hospital.

Nesta sexta-feira, a pedido dos próprios servidores efetivos, os equipamentos do LACEMA chegaram a ser levados novamente para o Hospital Municipal para ficarem a serviço da população sem intermediários nem portas fechadas. Tudo com o consentimento da nova secretária de saúde.

Roberto, quando soube, mandou um veículo no Hospital Municipal e retornou com os equipamentos para o Alfredo Abrahão. Para um lugar que, em tese, tem de ter seu próprio laboratório ou contratar os serviços de algum outro que não seja público. Por que? Por autoritarismo, pirraça, piti…?

Independente do motivo, dá tristeza. Não somente pela forma como esses servidores do LACEMA, que foram verdadeiros heróis durante a pandemia,estão sendo tratados mas também pela completa bagunça que virou a saúde pública do município de Anápolis.

Anápolis precisa dos anapolinos.

Mais que nunca!