É possível alugar uma ilha privativa no Brasil pelo Airbnb e o preço é surpreendente

Ter uma ilha particular parece até coisa de cinema, mas acredite, por mais inusitado e distante da realidade que possa parecer, é possível ter essa experiência sem mesmo precisar sair do Brasil.

Com uma paisagem para lá de paradisíaca, os brasileiros podem curtir um paraíso onde o que reina é o sossego e a mais completa paz.

Rodeada pelo charmoso mar carioca, a Ilha Sundara, em Angra dos Reis (RJ), pode ser reservada para um delicioso passeio com a família ou para aquele rolê diferente com os amigos.

Porém, aí vai um aviso importante, é preciso organizar o cofrinho e guardar um bom dinheiro para ter acesso a essa experiência única. Isso porque uma noite no espaço custa nada mais nada menos do que R$21.060, pelo AIRBNB.

O paraíso conta com 10.000 m², sendo a pedida certa para quem deseja aproveitar bons momentos de calmaria e tranquilidade em meio a natureza – desde que dinheiro não seja o maior dos problemas.

A experiência se torna ainda mais luxuosa ao se analisar o local da hospedagem, que além de ser beira mar, também conta com duas impressionantes piscinas e uma jacuzzi.

O imóvel presente no local possui nove quartos, podendo acomodar mais de 16 hóspedes. Para tornar a estadia ainda mais inesquecível, também é possível apreciar bons momentos na varanda com uma vista privilegiada, ou curtir uma deliciosa comida preparada com carinho na churrasqueira ou no forno de pizza.