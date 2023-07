Lei em Goiás garante que casais possam incluir nome do cônjuge nas contas de água, luz e telefone

Muitos casais não sabem, mas já é possível colocar o nome do cônjuge em faturas mensais, como conta de água, luz e telefone.

Sancionada pelo governador Ronaldo Caiado (UB) no final de junho, a lei garante que tanto pessoas casadas, quanto em união estável possam fazer esse acréscimo nas cobranças.

Dessa forma, cabe ao titular da fatura solicitar a inclusão do nome do cônjuge para a taxação.

De autoria do deputado Amilton Filho (MDB), o acréscimo tem como justificativa atestar que ambas as partes do relacionamento têm residência no local onde as faturas são enviadas.

Isso pode ser útil para situações em que, por exemplo, o casal precise comprovar uma vida conjunta diante do Poder Judiciário.

Para fazer a solicitação, a pessoa interessada deverá entrar em contato com as empresas que fornecem o serviço e enviar o pedido, conforme as orientações que forem encaminhadas.