Motorista de aplicativo revela o que é o código “B” e se é possível usar com Uber Moto

O motorista de aplicativo Danilo Lopes voltou a viralizar esta semana. O goianiense conversou com os seguidores sobre a polêmica do código “B”, mas desta vez sobre como a proposta funcionava com a modalidade de motocicletas dos aplicativos.

O profissional já trabalha com as plataformas faz algum tempo, além de compartilhar dicas, experiências e histórias engraçadas do cotidiano no no Instagram, que já conta com mais de 90 mil seguidores.

Em um vídeo postado no mês de junho, ele já havia comentado acerca do tão falado código “B”, que é um meio dos usuários pagarem a corrida de outra forma, que não em dinheiro.

Entretanto, os internautas ficaram curiosos, e perguntaram se a estratégia também funcionava quando a carona era solicitada via moto.

Na filmagem, Danilo brinca com a situação, falando se os colegas aceitam ou não esse tipo de ofertas dos clientes. “Uai, deve ter muitos aí que curtem. Direto eu vejo uns tweets de motoqueiro aí, deve que pode também”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danilo Lopes (@danilolope)

Mas o que é esse código “B”?

Como já foi dito, essa estratégia é uma forma de o usuário pagar a corrida através de outros meios, que não o dinheiro.

Como Danilo e diversos outros motoristas de aplicativos já confirmaram, circula entre os grupos dos motoristas histórias de clientes que sugerem a proposta de quitar o valor através de sexo oral.

Entretanto, para evitar confusões, os profissionais recomendam cautela e que tudo seja combinado antes de sequer entrar no carro ou subir na moto.