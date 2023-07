Engenheira revela o que dá para fazer no avião e poucas pessoas sabiam

Uma passageira em um avião decidiu compartilhar no Instagram uma coisa que era permitida pela tripulação na aeronave e poucas pessoas poderiam imaginar que era permitido.

Ana Baldaçara é uma estudante de engenharia civil apaixonada por arquitetura, segundo consta em seu perfil na rede social, e mostra um pouco de como a pressa é inimiga da recompensa quando se vai embarcar em um voo para algum destino.

A jovem relata sobre um detalhe corriqueiro de que “quando chega a hora do desembarque, todo mundo quer sair correndo, mas…”

“O que você não sabe é que se você for a última pessoa a sair, você tem o privilégio de fazer uma visita até a cabine dos pilotos e ver como tudo funciona. Olha como tudo é incrível!”

O vídeo bateu mais de 15 mil compartilhamentos, 216 comentários e milhares de curtidas. Muitos internautas contaram estar impressionados e que não faziam ideia dessa informação.

“Na próxima vez que for viajar, vou fazer isso!”, comentou uma seguidora. “Dica para o pessoal que quer visitar a cabine: não toque nos comandos ou botões. Se for fazer isso, peça autorização dos comissários”, fez o alerta no comentário logo abaixo outro seguidor da jovem.

Confira o vídeo com a surpresa ao final da viagem de avião