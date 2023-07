Conheça o destino paradisíaco que fica colado em Goiás e está sendo cada vez mais procurado

Na divisa de Goiás com Mato Grosso, existe uma cidade que ganhou a alcunha de “Paraíso das Águas” e vem atraindo cada vez mais visitantes para conhecê-la.

Estamos falando de Barra do Garças, município que fica a 500 km da capital mato-grossense, Cuiabá, e 333 km de Goiânia.

A localidade reúne as belezas naturais da fauna e flora do Cerrado, além de possuir alguns atrativos únicos da região. Um exemplo disso é a possibilidade de se fazer trilhas na Serra do Roncador.

O local possui esse nome devido ao efeito do vento quando passa pela superfície rochosa. A área também é considerada mística, por causa de seus sítios arqueológicos, relatos de avistamento de óvnis e lendas.

Existem três trilhas muito comuns na Serra do Roncador: a Dedo de Deus, a Torres Gêmeas e a da fazenda Furna do Mineiro. No entanto, é importante contratar guias para poder atravessá-las com segurança.

Barra do Garças também conta com o Parque Estadual da Serra Azul como atrativo turístico – e com entrada gratuita.

Ao adentrar a região, o visitante fará uma caminhada de 2h30, repleta de quedas d´água, sendo as mais famosas a Cachoeira da Usina e a Pé da Serra.

Barra do Garças é separada da cidade goiana de Aragarças pelo Rio Araguaia e possui uma ponte que interliga os dois estados.

Nas margens do curso d’água, existe uma pequena praia, que também pode ser um ponto de encontro para quem quiser mergulhar ou apenas relaxar na areia.