Motorista de aplicativo surpreende ao revelar quanto ganhou ao final de um dia inteiro de trabalho

Os transportes de passageiros e mercadorias via aplicativo viraram febre mundial e ninguém consegue mais viver sem ambos.

Seja para pedir comida, seja para se locomover de um ponto a outro da cidade, o dia todo tem um motorista pela cidade fazendo viagens.

Mas como será que funciona os bastidores de quem trabalha para essas plataformas? O perfil no Instagram @clandestinoo, do jovem Fábio Bezerra, viralizou na internet mostrando a rotina de quanto ele ganhava em um dia como motorista pela Uber e 99Pop.

Nas cenas, ele mostra 08h de trabalho reduzidas a um minuto e meio de conteúdo. A postagem bateu milhares de visualizações e mais de 14 mil curtidas.

O condutor começa o dia logo cedo, por volta de 10h, com o tanque cheio e a primeira viagem acontece pela Uber, com o valor de R$ 33. Ele trabalha como motorista por duas plataformas de transporte.

Em seguida, apareceu mais um chamado para outro destino e, logo em seguida, aparece uma viagem pela 99Pop.

Antes de concluir as primeiras 02h de trabalho, já tinha faturado R$ 73 na 99 e R$ 33 na Uber.

Ele rodou vários destinos por São Paulo, fez uma parada para comer um sanduíche, em seguida teve até faturamento por cancelamento de viagem.

Ao final do dia, parou para buscar a namorada e irem juntos ao cinema. Do total arrecadado, o profissional mostra R$ 134,29 pela Uber.

Já pela 99, o valor recebido no dia foi de R$197,58. Faturamento total de R$ 331,87. Nos comentários, os seguidores ficaram impressionados com os valores e também nos preços altos de viagens que perdeu enquanto passeava com a namorada.

Confira o vídeo