Vivian e Roberto Naves serão ouvidos em ação de cassação do mandato da deputada e inelegibilidade do prefeito

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) encaminhou uma carta de ordem cível ordenando o cartório da 144ª zona eleitoral de Anápolis a marcar para 28 de agosto de 2023, às 14h30, no Fórum Eleitoral de Anápolis, a oitiva de testemunhas da Ação de Investigação Judicial Eleitoral sobre a cassação do mandato da deputada estadual Vivian Naves (PP).

Conforme despacho feito na quarta-feira (19), serão ouvidas a própria deputada estadual, o marido e prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), além de representantes do partido progressista e dos órgãos competentes de averiguação.

Esse é mais um desdobramento do pedido de cassação feito pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), que diz que há evidências e/ou provas de entrega de cestas básicas e coação de servidores públicos da Prefeitura de Anápolis para que eles trabalhassem na campanha dela ao cargo.

Além disso, o MPE também pede a inegibilidade de Roberto Naves por oito anos, por conta da utilização da máquina pública em favor da busca pelos votos durante a campanha da esposa.

Vale ressaltar, que Vivian já conseguiu duas decisões favoráveis – uma feito pelo primeiro suplente de deputado estadual do PP, Magrão da Rádio Clube, de Rio Verde. A outra diz respeito ao pedido do MPE para que o depoimento de Maxlânio Siqueira, ocorrido na sede da Promotoria Eleitoral de Anápolis, pudesse ser usado no caso.