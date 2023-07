Duas pessoas morrem e três ficam feridas após colisão entre carro e moto

A colisão frontal entre uma moto e um carro resultou na morte de duas pessoas na manhã deste sábado (22). O acidente ocorreu na BR-080, entre São Miguel do Araguaia e Luiz Alves.

Outras três pessoas se feriram, sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Segundo os oficiais, ao chegarem no local se depararam com as duas vítimas já sem sinais vitais, sendo uma delas ocupante do carro e outra da moto.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceram mas, até o momento, não foi apontada qual teria sido a causa da fatalidade.

Dentre os feridos, o motorista do carro apresentou fortes dores na cervical e teve que ser encaminhado ao Hospital Municipal de São Miguel do Araguaia. Os outros envolvidos não demandaram os mesmos cuidados e foram transportados por terceiros.

A PRF ficou responsável por encaminhar os corpo para o Instituto Médico Legal (IML).