Influencer morre durante tentativa de agachamento com barra de 210kg

O influencer e fisiculturista Justyn Vicky morreu aos 33 anos após um trágico acidente em uma academia, na Indonésia.

Segundo o site New Asia, no dia 15 de julho o atleta, que tem mais de 30 mil seguidores no Instagram, tentou levantar uma barra com 210kg, ao fazer um agachamento.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que ele não aguentou o peso e a barra atinge sua nuca e empurra a cabeça de Justyn para frente. O fisiculturista cai inconsciente no chão.

Após o acidente, Justyn foi levado às pressas para um hospital loca na ilha de Bali, com o pescoço quebrado e compressão crítica dos nervos vitais que conectam seu coração e pulmões.

Ele morreu logo após uma operação de emergência, apesar dos esforços dos cirurgiões, informou o site.

“Para o nosso querido Justyn, seu impacto em nossas vidas é imensurável”, escreveu em nota a academia Paradise Bali, onde o influencer fazia exercícios físicos.

Justyn era muito conhecido na comunidade de fisiculturismo de Bali.

Diariamente, ele compartilhava vídeos de seus treinos e competições.