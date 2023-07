Uma mulher foi morta a facadas em um bar após uma briga que teria começado nas redes sociais. A suspeita do crime, de 42 anos, se entregou e confessou o crime á Polícia Militar.

Segundo a PM, a suspeita se entregou momentos depois, com mãos, pés e roupas sujas de sangue, e bastante agitada. A PM foi acionada para o local da ocorrência por volta de 19h deste sábado (22).

A briga no sábado teria sido motivada por uma discussão anterior, que aconteceu no Facebook. Segundo a suspeita, após o desentendimento online, ela passou a andar com uma faca de cozinha na cintura. Os detalhes da confusão, no entanto, não foram esclarecidos.

A vítima, de 34 anos, foi esfaqueada durante uma confraternização em um bar. O crime aconteceu em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi socorrida pela irmã e um cunhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a irmã da vítima, a suspeita chegou ao bar e desferiu várias facadas na vítima. A mulher sofreu perfurações nos braços, ombro e tórax.

A suspeita foi presa em flagrante e encaminhada para a delegacia de plantão de Betim. Segundo a Polícia Civil, a mulher teve a prisão em ratificada pelo crime de homicídio qualificado e foi encaminhada ao sistema prisional.