Criança que fugiu de casa para conhecer Xuxa é caminhoneiro e vive em Goiânia

Mesmo após 32 anos, a história de uma criança, chamada Carlos André Gomes Dias, que fugiu de Mossoró, no Rio Grande do Norte (RN), e, com caronas, percorreu mais de 2,5 mil km de distância para ir até o Rio de Janeiro (RJ) para conhecer a Xuxa, ainda segue viva na memória dos brasileiros e voltou à tona após ele e a ‘rainha dos baixinhos’ se reencontrarem durante o programa “Domingão com Huck”, exibido no domingo (23).

A convite de Luciano Huck, o fã da ex-cantora fez uma aparição surpresa no local e, de quebra, ainda deu detalhes de como está a vida após o ocorrido e os passos tomados para encontrar a celebridade na época.

Ele – que agora possui 43 anos – revela que é morador de Goiânia e que atua como caminhoneiro – fato que arrancou risadas da plateia e até da apresentadora.

Nas redes sociais, ele também realiza algumas publicações para divulgar produtos de lojas de móveis e de uma clínica de massoterapia – que é comandada pela esposa dele.

Questionado por Luciano sobre como a viagem teria acontecido, Carlos conta que chegou a ficar meses na estrada pedindo carona para diversos desconhecidos. Tudo isso por um único objetivo: conhecer a cantora.

“Foram vários meses. Eu achava que era pertinho aqui. Meus pais ficaram loucos, falei que ia na cidade vizinha e fui indo […] Foram vários dias mesmo de carona, passei várias coisas para encontrar essa mulher linda e maravilhosa”, diz.

Mesmo depois de vários anos e pelas diversas mudanças, uma coisa ainda permanece igual na vida do homem, o amor pela ex-cantora.

“O que eu fiz não foi loucura não, foi amor de fã que é o que eu tenho por você até hoje. [ A viagem] valeu muito”, destacou.