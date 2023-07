Senacon determina a remoção de anúncios falsos do Desenrola no Google e no Facebook

RAQUEL LOPES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) determinou, nesta quarta-feira (26), que as plataformas Google e Facebook retirem do ar anúncios falsos de suas páginas sobre o programa Desenrola. As empresas têm prazo de até 48h para cumprir a medida.

A Senacon determinou ainda que as plataformas adotem as medidas necessárias para que conteúdos não voltem a ser veiculados. O descumprimento de qualquer medida pode levar a multa diária de R$ 150 mil.

A determinação foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (26). Ela foi assinada pelo secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous.

A Meta, dona do Facebook, disse, em nota, que não permite atividade fraudulentas na rede social e está removendo os anúncios enganosos sobre o Desenrola.

A Serasa ofereceu dicas para que o consumidor não caia em golpes envolvendo o Desenrola. A empresa reforçou que centraliza negociações em seu aplicativo Serasa, disponível na Play Store (Android) e App Store (iOS), e em seu site.

A companhia recomenda que os cidadãos desconfiem e não cliquem em links recebidos por emails ou aplicativos de mensagens e chequem a autenticidade dos sites.

A Serasa disponibiliza um verificador de meio de pagamentos na plataforma Limpa Nome, também disponível na internet, no Google Play e na App Store. Ao todo, mais de 338 mil consultas foram feitas pelo validador desde novembro de 2022, diz a empresa.

Após fazer login com CPF e senha, o usuário deve selecionar “Soluções”. Depois, ir até a opção “Validar Meio de Pagamento na seção Pagamentos”. Por fim, é preciso acrescentar o código do Pix ou do código de barras no campo indicado.

Caso o boleto não seja da Serasa, verifique se, no campo beneficiário, consta uma instituição financeira autorizada a renegociar dívidas. As tentativas de fraudes podem ser registradas em boletins de ocorrência em delegacias online da Polícia Civil.

Na semana de estreia do Desenrola Brasil, a Serasa Experian viu as renegociações de dívidas crescerem 41% em sua plataforma em comparação à semana anterior ao lançamento do programa. Foram feitos 1,046 milhão de acordos entre 17 e 23 de julho, considerando dívidas bancárias e de outros segmentos.

Uma semana antes, entre os dias 10 e 16, 744,3 mil negociações foram fechadas. Os dados foram divulgados pela Serasa nesta terça-feira (25).