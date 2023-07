Além do DAIA e Base Aérea: conheça outros locais de Anápolis que são referência nacional

Prestes a completar 116 anos de história, Anápolis é sempre lembrada pela grande importância dos serviços prestados na Base Aérea ou pela relevância do Distrito Agroindustrial (DAIA) na geração de empregos em todo o estado.

Porém, o município é referência em diversas outras áreas, por meio de trabalhos desempenhados com excelência.

APAE

Um exemplo disso é a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Anápolis, que atua na inclusão da pessoa com deficiência, englobando as áreas da saúde, educação e assistência social.

No último ano, a associação figurou – pela sexta vez consecutiva – na relação das 100 melhores ONG’s do Brasil, em premiação realizada pelos institutos “O Mundo que Queremos”, “Doar” e “Ambev VOA”, com apoio da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

UniEVANGÉLICA

A Universidade Evangélica de Goiás é outra instituição que se destacou no Brasil, após a inauguração do maior estacionamento solar do país.

O espaço inclui a maior iniciativa do tipo no Brasil, com espaço para 464 carros. O projeto foi considerado uma das maiores usinas geradoras de energia elétrica por radiação solar urbana em solo nacional.

CEPMG Cesar Toledo

A rede pública de ensino é outra área onde a aniversariante Anápolis conquistou os holofotes brasileiros. Isso se dá por conta das excelentes pontuações do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Cesar Toledo nas avaliações de qualidade de ensino.

A escola já atingiu, em 2015, a segunda maior nota do Brasil na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), com a média 7,2 nas séries finais do Ensino Fundamental, que vai do 6º ao 9º ano.

A unidade também impressionou ao despontar em primeiro lugar no ranking de desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, dentre as escolas da rede estadual em Goiás.