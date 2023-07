Jovem morre eletrocutado após encostar em fiação de poste caído em obra

Um jovem, de 20 anos, morreu eletrocutado após encostar na fiação de um poste caído na GO-527, em Rio Verde. A situação aconteceu na quinta-feira (27).

Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima trabalhava em uma empresa de coleta de lixo e foi designada, juntamente com outros colegas, para prestar um serviço em uma estrada que liga as cidades de Riverlândia e Ouroana.

Ao chegar no local, os servidores avistaram um poste quebrado e a fiação exposta no chão. Enquanto realizavam o trabalho, o jovem acabou caindo, entrando em contato com os fios elétricos e falecendo. A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local.

Aos militares, uma testemunha que passa pela estrada diariamente afirmou que viu a estrutura danificada na manhã de segunda-feira (24).

De acordo com ele, a suspeita é que uma máquina agrícola usada na colheita e no transporte de cana seria a causadora do dano, uma vez que a região recebeu um intenso tráfego de veículos durante os dias.