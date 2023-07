Brasileiros que pretendem viajar para Europa precisam ficar atentos à nova regra

Com a rotina corrida de trabalho e estudos, quando chega o período de férias, o que os brasileiros mais querem é viver bons momentos de descanso. No entanto, aqueles que pretendem viajar para a Europa precisam estar atentos à uma nova regra, justamente para evitar qualquer estresse extra.

Acontece que, além do passaporte, os viajantes também devem apresentar o Etias – Sistema Europeu de Informações e Autorização de Viagem.

Basicamente, esta nova documentação consiste em uma autorização que será solicitada para entrada no Espaço Schengen, que engloba 26 países do continente.

Ela já tem data para entrar em vigor e serve como medida do bloco para evitar aumento da imigração. Dessa forma, será determinado se a pessoa pode ou não entrar no país.

Na prática, a ideia é que o documento online funcione como uma forma de triagem antes do embarque, de modo a não somente registrar todos os passageiros, como também examiná-los antes do embarque.

O lançamento oficial do Etias deve acontecer já em 2024, ainda sem uma data exata. A validade deverá ser de três anos e todos os brasileiros que desejam visitar a Europa, incluindo menores de idade, devem solicitar a autorização.

Para ter acesso é simples, basta ter o passaporte brasileiro válido até três meses, um e-mail de cadastro para receber a aprovação, um cartão de débito ou crédito para pagar a taxa, assim como a data pretendida para o passeio.

Além disso, durante a inscrição é necessário responder algumas perguntas relacionadas a segurança, saúde e a própria viagem.

Para mais, também é preciso indicar o nome completo, gênero, nacionalidade, cidade e país de nascimento, data de nascimento, endereço atual, número do passaporte, data de emissão do passaporte, data de validade, país de emissão, número de telefone e estado-membro do Espaço Schengen que será visitado.

As autoridades recomendam que o Etias seja solicitado com o prazo mínimo de três dias antes da chegada no destino final. Além disso, reforçam que a autorização não significa que o viajante já possui a garantia de que poderá entrar no país. Até porque esta decisão fica a cargo do oficial de imigração da fronteira.

Vale ressaltar que fazem parte do Espaço Schengen: Áustria, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia e Suíça.