Goiana deixa para trás carreira no Corpo de Bombeiros para sair viajando o mundo e hoje fatura R$ 1 milhão ao ano

De vez em quando, realmente dá vontade de largar tudo ao alto, fugir das responsabilidades, emprego e de toda a pressão que há no cotidiano. Pois bem, foi exatamente isso o que a goianiense Kézia Silveira, de 35 anos, teve a coragem de fazer. Conhecida como Keka, ela compartilha as aventuras que tem no perfil @kekapelomundo.

Integrante concursada no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) há mais de 12 anos, ela pediu exoneração da corporação ainda em 2022, para se tornar influencer, promovendo viagens e outras expedições. A mudança de ares parece ter melhorado também a vida financeira da profissional, que atualmente lucra mais de R$ 1 milhão ao ano.

Ao Portal 6, ela revelou que a paixão por viagens começou ainda na infância, quando aos 10 anos de idade morou na Espanha. De lá para cá, as aventuras só aumentaram, ao ponto em que, ao deixar o cargo de Cabo para trás, já estava na marca das 80 nações visitadas.

Agora, Keka já passou por por mais de 91 países e quatro continentes, e gosta de ostentar no Instagram que não possui um CEP, justamente por estar constantemente se mudando e conhecendo novos lugares.

“Hoje eu trabalho muito mais do que quando era bombeira. Levo a vida nômade, há um ano abandonei oficialmente meu CEP […] e realmente vivo no mundo”, contou.

Recentemente, a influencer também publicou o primeiro livro da carreira, intitulado “Se você não sabe qual o próximo passo, talvez seja hora de viajar” na qual compartilha algumas das experiências que viveu mundo afora, com o intuito de inspirar outras pessoas perseguirem os sonhos que têm.

“Esse valor de R$ 1 milhão inclusive, é exclusivo do último ano de faturamento, com todas as expedições organizadas, publicidade nas redes sociais e consultoria de viagens que eu dou. Só esse ano, já foram 28 países”, revelou.