Com cerveja na mão, pai quis ensinar filho a pilotar avião e ambos morrem em acidente

Pai e filho, naturais de Campo Grande (MS), faleceram em um acidente de avião neste sábado (29), na divisa entre Rondônia (RO) e Mato Grosso (MG). Em vídeo gravado durante um passeio anterior dos dois, é possível ver o homem bebendo cerveja enquanto o garoto, que tinha apenas 11 anos, comandava a aeronave usando chinelos.

Embora Garon Maia Filho, de 42 anos, já houvesse colocado o filho, Francisco Veronezi Maia, no papel de piloto do avião Beechcraft Baron 58 que possuíam, não se sabe ao certo quem estava na direção do veículo no momento do acidente.

O destino era a fazenda Jaqueline, no Mato Grosso, e a viagem estava prevista para durar apenas 15 minutos. Porém, o bimotor caiu cerca de 05 minutos após a decolagem.

A queda ocorreu nas proximidades da cidade de Vilhena, em Rondônia. O Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo enviou um grupo de busca e salvamento da Força Aérea Brasileira (FAB), que sobrevoou a área de onde foi enviado o último sinal do avião, no sábado (29). Porém, os destroços só foram encontrados no domingo (30).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave bateu contra árvores perto de um local conhecido como Cachoeira das Cavernas, onde moradores relataram ouvir um estrondo.

Garonzinho era pecuarista e neto de Garon Maia, nome grande na área, também chamado de Braulino. De acordo com amigos e familiares, o homem era um piloto experiente.

O velório do pai e filho se iniciou na madrugada desta segunda-feira (31), em Campo Grande. Já o sepultamento está previsto para ocorrer na terça-feira (1º), no Parque das Primaveras, ainda na capital.

Nas redes sociais, comentários sobre o pai ter o costume de entregar a direção ao garoto se acumulam. “Lamentável o comportamento dele com a criança. Realmente irresponsável”, comentou um internauta.