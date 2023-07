Conheça o país que é um paraíso explorado e não pede visto para brasileiros

Entrar na Europa pode se tornar uma grande dor de cabeça para os brasileiros, devido à toda questão burocrática envolvida no processo.

No entanto, existe um país localizado na região do Leste europeu que não pede visto especial para quem vem do Brasil e permite uma longa estadia para os turistas.

Estamos falando da Geórgia. Com meros 3,7 milhões de habitantes, a nação se encontra na região da Eurásia – isto é, tem seu território divido entre os continentes da Europa e da Ásia.

Segundo a página Pílulas Incríveis, o país se encontra em um momento de crescimento econômico, um cenário bem diferente dos vizinhos geográficos.

“Hoje, a população desse país tem um poder de compra maior do que a do Brasil”, afirma o perfil, em um dos vídeos publicados no Instagram.

Além disso, a postagem aponta que, com apenas um passaporte em mãos, você pode ficar lá por ao menos um ano e renovar esse prazo sem maiores dificuldades.

Isso porque a Geórgia não faz parte da União Europeia e possui regras próprias para a admissão de turistas.

Dessa forma, os visitantes podem usar todo esse tempo para conhecer a história e cultura da região.

Por exemplo, lá seria a terra de origem do vinho, há milhares de anos, o que acabou se tornando uma bebida muito apreciada em todo o mundo.

A capital, Tbilisi, é considerada uma cidade cosmopolita, com bastante investimento estrangeiro.

Ela também ganhou a alcunha de “paraíso dos arquitetos”, por causa de construções futurísticas, como o Teatro & Centro de Exposições do Parque Rike.

Por fim, por se encontrar muito próximo da Turquia, a Geórgia tem muitas influências do país vizinho, especialmente na gastronomia. Docinhos turcos e a famosa bakhlava já fazem parte dos cardápios dos georgianos.