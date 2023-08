Conheça o país na Ásia que tem praia, fala português e fica perto da Austrália

Durante a época das Grandes Navegações, Portugal colonizou diversas regiões mundo afora. Dentre elas, estão territórios africanos que hoje são os países de Cabo Verde, Angola e Moçambique, por exemplo, além do Brasil.

No entanto, existe uma nação na Ásia que também sofreu as influências portuguesas, sendo o único lugar do continente que tem o português como língua oficial.

Estamos falando do Timor-Leste. Com pouco mais de 1,3 milhão de habitantes, o país se tornou independente de Portugal apenas em 1975 e, posteriormente, da Indonésia, em 2002.

O território do país é distribuído dentro do arquipélago em que se encontra, perto da Austrália, cercado por diversos recifes de corais com vida marinha abundante.

Dentre os principais atrativos da região, estão justamente as praias de águas transparentes e paisagens nativas quase intocadas.

Além disso, por ter diversos pontos sem a interferência da poluição luminosa, Timor-Leste possibilita a vista limpa do céu, se tornando um espetáculo para quem gosta de admirar as estrelas.

Por fim, a culinária local é composta principalmente por uma variedade de pescados, aves, carne de cordeiro e o tão conhecido do Brasil, arroz.