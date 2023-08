O motorista de aplicativo que abandou uma mulher desacordada e alcoolizada numa rua em Belo Horizonte foi suspenso pela 99. A jovem de 22 anos foi carregada por outro homem e estuprada minutos depois.

A empresa explicou que a medida é de precaução enquanto ocorre a investigação da Polícia Civil. O motorista deixou a jovem na rua após bater na casa dela e não ser atendido.

A 99 também lamentou o caso e disse estar à disposição da investigação.

“A 99 lamenta o ocorrido após a conclusão da corrida. A empresa esclarece que fez o bloqueio preventivo do motorista e que aguarda que a polícia esclareça fatos e responsabilidades, estando à disposição para colaborar com a investigação”, disse nota da 99 sobre o ocorrido

A jovem foi a um show no estádio Mineirão na noite de sábado (29). Por volta das 2h de domingo (30), ela decidiu ir embora quando um amigo chamou um motorista por aplicativo e compartilhou o trajeto da viagem com o irmão da vítima.

Desacompanhada no veículo, a mulher chegou ao endereço onde mora cerca de uma hora depois. O motorista teria acionado o interfone do prédio duas vezes e tentado fazer ligações pelo celular, mas não conseguiu retorno. Alguns minutos depois, ele resolveu retirar a jovem do carro, desacordada, e abandoná-la na rua com a ajuda de um homem que passava pelo local.

A jovem só acordou por volta das 8h de domingo, quando agentes do Samu a atenderam em um campo de futebol. Ela estava com um cobertor e a roupa íntima abaixada. Exames médicos atestaram que ela foi estuprada.

O irmão da mulher disse à polícia que não acompanhou a viagem da irmã, nem escutou aos chamados do motorista, porque estava dormindo.

O suspeito do crime, um homem de 47 anos, foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e já foi ouvido no próprio domingo. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. Segundo a PM, o homem negou que tenha estuprado a jovem.

CÂMERAS DE SEGURANÇA REGISTRARAM JOVEM SENDO CARREGADA

Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que a jovem é deixada na rua por um motorista de aplicativo, e carregada pelo suspeito do estupro momentos depois.

A mulher foi abandonada na rua pelo motorista por volta de 3h com ajuda de um outro homem que passava pela via. Eles a deixaram sentada próximo a um poste, e o motorista tenta contato pelo interfone da casa da jovem. Sem ser atendido, ele deixa o local cerca de 15 minutos depois.

Pouco tempo depois, o suspeito se aproxima da vítima, a coloca nas costas e sai andando até chegar ao campo do Grêmio Mineiro, onde ela foi estuprada e deixada lá.

Outras imagens mostram o momento em que o suspeito chega ao local do crime. Isso aconteceu por volta de 4h de domingo (30). Depois, ele aparece deixando o local sozinho, em torno de 7h.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.