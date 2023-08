Prefeitura de Anápolis abre vagas em creches e escolas municipais; veja como se inscrever

A Prefeitura de Anápolis abriu as inscrições para o segundo semestre do ano letivo para creche, pré-escola e ensino fundamental da rede municipal nesta terça-feira (1º), com períodos diferentes de acordo com a modalidade.

Pais ou responsáveis interessados em uma vaga de creche têm até o dia 10 de agosto para se inscrever pelo Portal da Educação ou número de Prefeitura: (62) 3902-1379.

Então, a partir do dia 11 de agosto, a Secretaria Municipal de Educação iniciará a divulgação de quem está apto para a entrega da documentação, que segue o calendário da unidade de ensino. Já as matriculas serão efetivadas ao final de agosto.

Para quem busca vaga nas modalidades pré-escola e ensino fundamental, é preciso realizar o cadastro e efetivar a matrícula diretamente na unidade de ensino, de acordo com a disponibilidade de vagas.

No caso de transferências para unidades mais próximas da residência, o período para inscrição será em novembro, sob responsabilidade do departamento de Inspeção Escolar da Secretaria de Educação. Segundo o órgão, novas vagas estão sendo abertas de acordo com a necessidade de cada unidade.