Criança é segurada pela avó e espancada pelo pai após ser flagrada assistindo pornografia

Uma mulher procurou a Polícia Civil (PC) para registrar uma ocorrência contra o ex-companheiro, nesta terça-feira (1º). Segundo a mãe, o filho, de apenas 08 anos, foi espancado pelo pai após ter sido pego assistindo pornografia pelo celular.

De acordo com a denúncia, o caso aconteceu na última segunda-feira (31), quando o menor estava na casa da família paterna, em Pirenópolis, onde passaria alguns dias.

O Portal 6 apurou que, em determinado momento do dia em questão, ela recebeu um print, enviado pelo WhatsApp do garoto, contendo conteúdo erótico. Confusa, ela ligou no mesmo momento para a avó do menino – que estava cuidando dele no momento.

Durante a ligação, a mãe teria ouvido, ao fundo, a madrasta do menor dizendo que ‘ele estava apanhando porque ela não sabia criar o filho’.

Nesse instante, a chamada teria sido encerrada. Sendo assim, a genitora enviou uma mensagem para a avó, afirmando que eles não deviam ‘judiar’ da criança. Em resposta, foi-lhe dito que eles estavam apenas “corrigindo” o garoto.

O pai, junto com o restante dos familiares de Pirenópolis, ainda afirmou que não devolveria o menino para a mãe, o que a deixou revoltada, visto que ela possui a guarda da criança.

Por isso, ela buscou apoio junto ao Conselho Tutelar do município, que se dirigiu até a residência para buscar o menino.

Já em companhia da genitora, o pequeno revelou os hematomas que possuía ao longo da perna, e contou que a avó o teria segurado para que o pai pudesse praticar a agressão. O homem ainda teria destruído o celular do filho.

Segundo o delegado Rafhael Barboza, responsável pelo caso, o acusado ainda será ouvido. Além disso, o homem deverá responder por agressão e maus-tratos.