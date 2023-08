Incêndio causa pânico no Jardim Europa, obrigando moradores a saírem correndo de casa

Um incêndio assustou os moradores do Jardim Europa, em Anápolis, no começo da noite desta quarta-feira (02), com chamas atingindo metros de altura.

Ao Portal 6, uma moradora da região, que pediu para não ser identificada, afirmou que o fogo teve início por volta das 19h15, em um lote baldio.

“Eu ouvi uns estalos e pensei até que estava chuviscando. Então eu saí de casa para guardar meu carro, que estava na rua, e me deparei com o incêndio”, contou à reportagem.

Nesse momento, as chamas estavam subindo pela lateral das casas vizinhas, o que obrigou os moradores a saírem correndo dos lares, de preocupação.

Apenas o muro que delimitava o loteamento continha as chamas, que ultrapassava a altura das árvores próximas.

A testemunha disse que chegou a acionar o Corpo de Bombeiros via WhatsApp (62) 99993-0193.

Os militares enviaram uma viatura ao local, mas ao chegar, o fogo já tinha se apagado sozinho.

A moradora que conversou com o Portal 6 disse que, ao dialogar com os vizinhos, esse tipo de queimada acontece todo ano, nas épocas de seca, e há a suspeita de que seja proposital.

“É um caso recorrente. A gente suspeita que é o próprio dono do lote, que está em Goiânia, quem manda colocar fogo, para não ter que pagar para fazer a roçagem”, concluiu.