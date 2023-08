Jovem de 20 anos faz teste de DNA e descoberta após resultado surpreende

Após um teste de DNA, uma jovem americana concebida por doação de esperma descobriu que tem 65 meio-irmãos, por parte de pai, em toda a América do Norte.

A moradora da cidade de Maryland (EUA), Brenna Siperko, de 20 anos, sempre soube que a mãe recorreu a um doador de esperma para engravidar, mas não imaginava a surpresa que receberia.

No entanto, ela não tinha informação sobre o paradeiro da identidade do pai e se tinha irmãos de sangue. Foi então que, em janeiro de 2022, ela foi atrás de fazer o primeiro teste de DNA.

Brenna ficou impressionada com o resultado. O exame apontou a existência de 13 irmãos e ela resolveu entrar em contato com cada um deles.

Foi então que, logo depois, a jovem foi adicionada em um grupo de conversa pelo celular e descobriu mais gente nascida a partir do mesmo material genético do pai.

Daí que ela ficou mais surpresa ainda, pois de 13, o número subiu para 65 irmãos. Em entrevista ao USA Today, ela conta que sempre pensou “que tinha irmãos em algum lugar, então quis fazer o teste para encontrá-los.”

Impressionada com a quantidade de familiares descobertos, ela diz que “foi muito emocionante porque encontrei pessoas com interesses em comum das quais pude me aproximar.”

Os novos membros da sua grande família estão espalhados pelos estados de Michigan, Flórida, Texas, Nova York e Canadá.

A estadunidense conta que considera essa grande quantidade de irmãos uma grande rede de apoio onde pode pedir conselhos, ajuda ou mesmo fofocar sobre assuntos corriqueiros.

Semelhanças com o formato do rosto, sobrancelhas e até o nariz foram percebidas por ela, ao comparar-se com os novos irmãos.

A jovem conta que conhecer todos eles vai levar tempo e que não conseguiu conhecer o pai biológico por conta do desejo dele de permanecer com a identidade anônima.