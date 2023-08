Você conhece uma pessoa narcisista?

Se você não conhece é porque, provavelmente você pode ser esse tipo de pessoa e, acredite, isso não é nada legal!

Uma pessoa narcisista possui uma preocupação exagerada em ser grandiosa demais, acompanhada de um exibicionismo desnecessário, sentimento de indiferença em relação ao outro, ausência de empatia e incapacidade de se relacionar bem com outros seres humanos.

6 características que mostram que você pode ser uma pessoa narcisista e não percebeu:

1. Autoestima (muito) elevada

Não tem como falar de pessoas narcisistas sem partir da autoestima elevada. Afinal, essa é a marca mais forte delas.

Não dá para entender o que se passa na mente dessas pessoas, mas algo as fazem se sentirem muito bem na fita.

E, aliás, com elas não tem uma espinha no rosto que as façam se sentirem mal consigo mesmas.

2. Insegurança camuflada

Contrariando o tópico anterior, essas pessoas também possuem uma insegurança que não dá para explicar.

O que acontece é que elas sentem uma necessidade tremenda de estarem por cima, logo, ficam sempre com aquela sensação de que o esforço está pouco.

3. Dependência de afeto e amor do outro

Bom, e algo precisa alimentar esse ego faminto, não é mesmo?

É por isso que esses filhos de Narciso estão sempre dependendo do afeto e atenção de outros, mas não se enganem!

Eles não vão dar nada em troca, apenas um nariz empinado.

4. Não se preocupar com a necessidade do outro

Como dito no tópico anterior, é raro vir um pouco de empatia dessas pessoas arrogantes.

Elas se priorizam tanto na vida, que não dão a mínima para as necessidades dos outros.

5. Exagero em conquistas e talentos

Os narcisistas jamais vão querer pouco, eles são ambiciosos! E não, não é pelo lado positivo.

Essas pessoas fazem questão de se vangloriar e mostrarem para todos suas conquistas e talentos apenas para chamar atenção.

6. Sensação de direito e exigência de admiração constante e excessiva

Por fim, acredite se quiser, mas uma pessoa narcisista vai te exigir uma admiração excessiva.

Isso quer dizer que ao se relacionar com alguém assim e não atender essas expectativas, pode apostar que a relação vai acabar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!