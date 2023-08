Justiça toma decisão após mulher que ganhou R$ 6 milhões na loteria tentar enganar o marido

Um morador dos Estados Unidos de nome Thomas Rossi, de 65 anos, recebeu da esposa um pedido repentino de divórcio e sem motivo aparente que o assustou e o deixou bastante assustado.

Além da separação, após 25 anos de casamento, a esposa Denise Rossi, de 49 anos, solicitava ao juiz que o marido também saísse de casa o mais rápido possível.

Foi quando dias depois ele descobriu o motivo de tanta pressa com o divórcio por parte da ex-companheira.

Havia chegado uma carta de uma empresa de investimentos notificando que Denise havia ganho cerca de R$ 6,3 milhões na loteria dos Estados Unidos há pouco mais de 2 semanas e mantinha a informação em total sigilo.

Estando divorciada, ela ficaria com a bolada milionária só para ela. Ao receber o papel, o marido procurou a justiça para obrigar a ex-mulher a dividir o prêmio da loteria com ele.

De acordo com análise do juiz, Denise tinha violado as leis relativas à divulgação de ativos e fundos e agiu com fraude diante do parceiro.

Ela foi condenada a pagar a Thomas 20 parcelas mensais de R$ 320 mil.

Em entrevista ao The Sun, a advogada da mulher contou que ficou indignada e que teria sido melhor que sua cliente tivesse sido honesta sobre o prêmio.

“O juiz ficou bravo e deu tudo para ele”, comentou. Ela conta que Denise poderia ter mantido boa parte dos ganhos se não tivesse argumentado que o dinheiro era todo dela.