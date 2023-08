Existem certas atitudes que uma pessoa infantil tem e não percebe o quanto pode ser tóxico, mas quem está ao redor não só visualiza, como também sofre com as consequências dessas ações.

É bom sempre se atentar em quão tóxico você pode estar sendo com o seu círculo social. Muitas vezes, uma autoanálise crítica é tudo o que falta para cair em si.

E, para facilitar o processo, separamos uma lista com algumas das milhares de ações infantis e individualistas que existem. Confira se este é o seu caso ou se alguém próximo pode estar agindo assim. Veja!

6 atitudes que uma pessoa infantil tem e só os outros conseguem perceber:

1. Birras e explosões emocionais

Vamos combinar, ninguém suporta aquela pessoa que dá birra por tudo, como uma verdadeira criança. Seja por ouvir um não no trabalho ou em um relacionamento, ela sempre vai agir com histerismo, tentando chantagear o meio emocionalmente.

O certo a se fazer é conversar como bons adultos. As birras e explosões emocionais devem ser exclusivas para as crianças, de fato, já que não conseguem ainda se comunicar verbalmente com tanta destreza.

2. Falta de responsabilidade

Uma pessoa imatura também tem muita dificuldade de assumir uma responsabilidade, tanto profissional, quanto nos estudos ou nas relações.

Assumir culpas, erros ou uma tarefa mais complexa pode deixar elas muito irritadas. Pois acorde para a vida! Adultos possuem tarefas árduas mesmo.

3. Busca constante por atenção e aprovação

Como um infantil de carteirinha não sabe ouvir não, ele busca incessantemente a aprovação de todos em tudo o que se propõe a fazer. Isso pode ser cansativo em um meio social.

4. Dificuldade em lidar com frustrações e aceitar críticas

Completando o tópico anterior, ouvir negações e críticas construtivas pode ocasionar um verdadeiro surto na pessoa infantil. Elas têm muita dificuldade em aceitar os próprios erros e permanecem estagnadas naquela posição, como uma criança emburrada.

5. Dependência excessiva dos outros

Alguém que ainda não amadureceu o suficiente apresenta muitos problemas para resolver situações mais sérias e tomar decisões importantes. Logo, criam certas dependências emocionais totalmente prejudiciais.

6. Ignorar consequências e impulsividade

Por fim, mas não menos importante, o imaturo pode apresentar um perfil totalmente impulsivo, descumprindo regras e ignorando as obrigações.

Isso porque ele está acostumado a ter alguém dando suporte e reforço quando a situação apertar.

