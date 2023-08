Funcionária foi quem deu informações sobre cofre para assaltantes de loja da Josidith em Anápolis

A Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis divulgou neste domingo (06) que todos os envolvidos no roubo à loja da empresa de ovos Josidith, registrado na sexta (04), foram encontrados e presos.

Ao Portal 6, o comandante da CPE, Major Oliveira, afirmou que a empresa, localizada no Setor Sul Jamil Miguel, em Anápolis, foi alvo de crime depois que uma funcionária, de 34 anos, compartilhou as movimentações financeiras da unidade com a namorada, de 39 anos, e com os dois homens que estiveram presentes no ato.

Foi, inclusive, a companheira da colaboradora que levou os homens até a loja, que já estavam informados de como poderiam adentrar. Enquanto um, de 35 anos, aguardava do lado de fora, o outro pediu que o gerente abrisse o cofre. Segundo a funcionária, teria aproximadamente R$ 30 mil no local.

Quando o servidor não conseguiu abrir o cofre, o homem o espancou, momento em que a Polícia Militar (PM) chegou e realizou a prisão. O comparsa que aguardava na porta, no entanto, havia fugido no carro junto com a namorada da funcionária.

Então, na tarde deste domingo (06), o serviço de inteligência da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis localizou a casa do suspeito que fugiu, em Goiânia. Ao confessar que participou do roubo, ele indicou que houve a ajuda das outras duas mulheres e que elas estavam em Anápolis.

Sobre a arma de fogo usada no roubo, os policiais foram informados que se tratava de um simulacro, que foi deixado em um lote baldio. Com isso, os agentes foram até o terreno e encontraram a arma falsa.

A equipe prosseguiu até Anápolis, onde o homem indicou ser a residência da motorista de fuga, onde encontraram o carro usado no ato e o casal.

De acordo com o Major Oliveira, o primeiro homem detido já possuía passagem pela polícia por tráfico de drogas.