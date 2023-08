Pai que viralizou ao dar Mini Cooper para filha começou trajetória vendendo geladinho

Nesta semana, viralizou nas redes sociais o relato de um pai que presenteou a filha com um Mini Cooper, o carro dos sonhos da jovem, que completava 18 anos.

Nos comentários, os usuários se emocionaram com a dedicação de Eduardo Rezende em não medir esforços ao tentar alegrar a jovem. Entretanto, muitos não sabem da difícil história por trás do empreendedor.

Ao Portal 6, Eduardo, 46 anos, revelou que vem de uma origem bastante humilde. Natural do povoado de Abadiânia Velha, interior de Goiás, é o caçula dentre outros 10 irmãos.

Na época, para ajudar no sustento da família, ele conta que precisava vender geladinhos, sendo este um dos primeiros empregos que teve.

“Em 1995, com 18 anos, eu vim para Anápolis, e o primeiro trabalho que eu arrumei aqui foi como lavador de carros, foi aí que começou o sonho de um dia ter a minha própria loja”, revelou.

Foram mais de dez anos trabalhando duro até que surgiu a oportunidade. Eduardo conta que, em parceria com o sogro, resolveram empreender na área, em 2007.

“Não deixei essa oportunidade passar em branco, me dediquei ao máximo, trabalhei muito e hoje, graças a Deus estou fazendo o que mais gosto”, disse.

Atualmente, a Eduardo Veículos se consolidou em Anápolis como referência na área de compra e venda de automóveis. Para o empresário, isso se deve principalmente ao esforço de toda a equipe.

Com relação ao vídeo que bombou nas redes sociais no qual presenteia a filha, ele afirma estar muito feliz em poder proporcionar para a família condições melhores do que as que teve quando era criança.

“Função do pai é realizar o sonho da filha né”, brincou.